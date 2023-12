Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle - Winterreifen hätten in Wernersberg vermutlich geholfen

Wernersberg/Eußerthal (ots)

Zu zwei Glätteunfällen ohne Verletzte kam es gestern in der VG Annweiler. Während in Eußerthal ein Linienbus glättebedingt gegen eine Straßenlaterne rutschte und Sachschaden verursachte, fiel in Wernersberg ein BMW-Geländewagen mit nicht witterungsangepasster Bereifung besonders negativ auf. Der Fahrer hatte es bisher offensichtlich nicht für notwendig erachtet, die Winterreifen zu montieren. Entsprechend geriet er in der Friedhofstraße ins Rutschen und beschädigte einen neuen Gartenzaun. Neben der Regulierung des Gesamtschadens von ca. 9000EUR kommt auf den Verursacher auch noch ein Bußgeld in Höhe von 120EUR sowie ein Punkt zu.

