POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Hönningen (ots) - Am Donnerstag, den 04.07.2024 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in Bad Hönningen. Der Täter nahm mehrere Waren aus dem Regal und steckte sie in eine mitgeführte Tragetasche. Dann verließ er den Supermarkt ohne die Waren zu bezahlen. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 ...

