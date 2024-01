POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung zwischen zwei Pkw

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstagabend (18.01.2024) gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der Marienstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 18-Jährige aus Nienburg missachtete mit ihrem VW die Vorfahrt eines 22-Jährigen aus Landesbergen in einem Mercedes auf der Marienstraße Ecke Nordertorstriftweg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der VW ...

mehr