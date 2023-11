POL-DA: Michelstadt: Toyota C-HR gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Reichelsheim (ots) - In der Winterkastener Straße in Laudenau brachen am Sonntagabend (26.11), in der Zeit zwischen 17.30 und 20.00 Uhr, Täter in ein Wohnhaus ein. Die bislang noch unbekannten Kriminellen verschafften sich über die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie die Wohnung. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Die ungebetenen Besucher hinterließen allerdings einen ...

