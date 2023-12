Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schädigenden Ereignis im Straßenverkehr

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, den 01.12.2023 kam es in Altenkirchen zu einem schädigenden Ereignis im Straßenverkehr. Die Fahrerin eines Pkw Cabrio Daimler-Benz befuhr gegen etwa 12:05 Uhr die B 256 zwischen den Abfahrten Altenkirchen und Altenkirchen-Leuzbach in Fahrtrichtung Flammesfeld. Vor der Fahrerin des Mercedes Benz fuhr ein weiterer, bis dato unbekannter Pkw. Plötzlich und unerwartet löste sich vom Dach des vorausfahrenden Pkw eine Eisplatte und wurde auf die Frontscheibe des Pkw Daimler-Benz geschleudert. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Sollte es Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

