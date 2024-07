Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrssicherheitsarbeit Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung

Emerzhausen und Daaden (ots)

Am Dienstag, 02.07.2024, führte die Polizei Betzdorf in Emmerzhausen und Daaden Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung durch.

In Emmerzhausen konnte so auch den Wünschen der Anwohner der Hauptstraße entsprochen werden, die sich in der Vergangenheit bereits über zu hohe Geschwindigkeiten in ihrer Straße beschwert hatten. Es wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste war hier mit 68km/h unterwegs. Zudem wurde 1 Anzeige vorgelegt weil ein Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt.

Um die Mittagszeit wurde in Daaden im Bereich der Grundschule und des Kindergartens die Geschwindigkeit überwacht. Hier ist Tempo 30 vorgeschrieben. Es konnten 10 Verstöße festgestellt werden. Mit 64km/h gelang es einem Fahrzeugführer die Geschwindigkeit um 100% zu überschreiten. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein hohes Bußgeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell