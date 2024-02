Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bundenthal (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, kurz nach 13.00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bundenthal ein Verkehrsunfall, als eine 34-jährige Fahrerin eines VW Multivan einen 69-jährigen Fußgänger, der den Parkplatz querte, mit der Beifahrerseite erfasste. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden und zog sich Verletzungen im Bereich der Rippen zu. Der Fußgänger wurde danach durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pidn

