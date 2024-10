Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großkontrolle des Omnibusverkehrs auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Etwa 90 Einsatzkräfte führten am Sonntag zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt "Kraftomnibusse" an der A5 in Höhe Karlsruhe-Durlach durch.

Bei den gezielten Überprüfungsmaßnahmen lagen neben Kontrollen von technischen Einrichtungen und der Lenk- und Ruhezeiten das Augenmerk auf dem Transport von möglichen illegalen oder gestohlenen Waren, der Bekämpfung von Schwarzarbeit sowie der illegalen Migration.

Insgesamt wurden 26 Reisefahrzeuge überprüft, wobei 28 Einzelverstöße festgestellt wurden. Neben technischen Mängeln an Bremsanlagen, Frontscheiben und Fahrzeugrahmen, beanstandeten die Kontrollkräfte fünf Mal Manipulationen an Ad-Blue-Anlagen und neun Mal falsch dokumentierte Arbeitszeiten, die Bußgelder bei den Fahrern und den Unternehmen nach sich ziehen. Sicherheitsleistungen in Höhe von 10.100 Euro wurden einbehalten und acht Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde bei den Maßnahmen von Beamten der Polizeipräsidien Mannheim, Pforzheim und Offenburg, sowie von Polizeikräften aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz unterstützt. Weiterhin waren fachkundige Beamte der Bundespolizei Karlsruhe, des Hauptzollamtes Karlsruhe und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität Stuttgart an der Großkontrolle beteiligt. Darüber hinaus wirkten Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Landratsämter Karlsruhe und Rastatt sowie ein Sachverständiger des TÜV Südwest unterstützend mit.

