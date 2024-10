Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger bedroht Mann mit Schreckschusswaffe - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Karlsruhe (ots)

Am frühen Samstagabend soll ein 21-jähriger Mann einen 20-jährigen Bekannten in einer Gaststätte in der Karlsruher Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Vorrangegangen war offenbar ein Streit zwischen den beiden Beteiligten.

Bisherigen Feststellungen zufolge befanden sich die beiden Männer gegen 18:00 Uhr gemeinsam mit Freunden in einer Gaststätte in der Karlsruher Blumenstraße, als sie aus bislang unbekanntem Grund in Streit gerieten. Im Zuge der lautstarken Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige dem 20-Jährigen offenbar mit der Faust gegen den Kopf, sodass Angestellte die beiden Streitenden schließlich der Bar verwiesen. Vor dem Lokal gerieten die jungen Männer dann erneut aneinander. Der 21-Jährige holte wohl unvermittelt eine Schreckschusswaffe aus seiner Tasche und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Der Geschädigte ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte über Notruf die Polizei. Auch der 21-jährige Tatverdächtige flüchtete.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen gelang es der Polizei, den Verdächtigen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Brauerstraße widerstandslos vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Kontrolle des Festgenommenen sowie der Absuche dessen vermeintlichen Fluchtwegs stellten die Beamte schließlich die vermeintliche Tatwaffe sicher.

Der 20-Jährige erlitt infolge des Schlags leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Unbeteiligte wurden nach derzeitigem Sachstand weder verletzt noch gefährdet.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Marktplatz übernommen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell