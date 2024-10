POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in der Samstagnacht einen Fahrgast in der Regionalbahn von Bretten nach Bruchsal auszurauben. Hierzu bedrohten sie ihn mit einem silbernen Revolver. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Geschädigten die Regionalbahn RB 17c um 22:45 Uhr am Bahnhof in Bretten. In der Bahn wurde er von einem unbekannten ...

