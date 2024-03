Polizei Dortmund

POL-DO: Wer hat etwas gesehen? Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelik

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt auf der Schumannstraße in Dortmund am heutigen Mittwoch (6. März) gegen 7:30 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein 48-jähriger Dortmunder ist bei einem Angriff von drei Personen lebensgefährlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt der Mann sich zur Tatzeit auf einer Parkbank in der dortigen Grünanlage in direkter Nähe zum Sportplatz auf. Unvermittelt hätten drei Personen - zwei Männer, eine Frau - ihn mit stumpfer Gewalt und Tritten attackiert. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird als 175 cm groß beschrieben, schwarze Haare, 20 bis 30 Jahre alt und bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose. Die weibliche Person sei 170 cm groß gewesen und habe einen grauen Jogginganzug getragen - sie sei ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden. Es soll sich um einen Mann zwischen 20 und 30 handeln.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt dringend Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen richten Sie bitte an Staatsanwalt Henner Kruse unter der 0231/92626122.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell