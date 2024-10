Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Regionalbahn

Bruchsal (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in der Samstagnacht einen Fahrgast in der Regionalbahn von Bretten nach Bruchsal auszurauben. Hierzu bedrohten sie ihn mit einem silbernen Revolver.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Geschädigten die Regionalbahn RB 17c um 22:45 Uhr am Bahnhof in Bretten. In der Bahn wurde er von einem unbekannten Täter gegen eine Tafel gedrückt. Der Täter zog dabei einen silbernen Revolver aus seiner Gesäßtasche, drückte den Lauf gegen die Brust des Geschädigten und forderte dessen Bargeld. Der zweite Täter stand hierbei etwas abgesetzt und beobachtete das Umfeld. Als der Geschädigte angab lediglich 40 Euro Bargeld mit sich zu führen ließ der Täter von ihm ab. Am Bahnhof Bruchsal stiegen die beiden unbekannten Täter aus der Bahn aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen 35-40 Jahre alten und 165-170 cm großen Mann handeln. Er hatte kurze schwarze Haare, einen dunkler Teint und ein ca. 1 cm großes Muttermal an der rechten Wange. Er sprach deutsch mit arabischem Akzent und trug eine schwarze Hose, ein braunes T-Shirt sowie schwarze Nike Schuhe. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann im Alter von etwa 30-35 Jahren handeln. Er hatte bräunliches Haar und trug eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frederik Zimmermann, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell