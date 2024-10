POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Schwerer Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall++

Emden - Schwerer Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Am 01.10.2024 kam es um 09:27 Uhr auf der Larrelter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus der Krummhörn befuhr die genannte Straße und kam nach der Kreuzung Constantiastraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Traffic Tower und kam in dem seitlich verlaufenden Graben zum Stehen. Der 75-jährige wurde vor Ort reanimationspflichtig und wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht, wo er trotz weiterer Rettungsversuche verstarb. Die ersten Ermittlungen lassen den Schluss auf eine schwere Vorerkrankung zu, die zu dem Unfallgeschehen geführt hat. Die Polizei in Emden hat den Unfall aufgenommen und die Fahrzeugbergung veranlasst. Aus diesem Grund wurde die Larrelter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischenzeitlich zeitweise gesperrt.

