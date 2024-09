POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Eigentümer von sichergestelltem Schmuck gesucht (Fotos)

Im Rahmen von polizeilichen Tätigkeiten wurden am 10.06.2024 diverse Schmuckstücke sichergestellt. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung eines oder mehreren Geschädigten. Es besteht der Verdacht, dass die Schmuckstücke aus einem Diebstahl oder möglicherweise aus eine Betrugstat stammen, die der Polizei nicht angezeigt wurden. Es handelt sich dabei um zwei Bernsteinketten, ein Bernsteinarmband, eine feine und eine etwas gröbere Goldkette und eine silberne Brosche. Anliegenden werden nun Lichtbilder der sichergestellten Schmuckstücke veröffentlicht. Der oder die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Polizei Leer 0491-976900

