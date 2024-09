Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 28.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin ++ Verkehrsunfallflucht ++ Einbruch in Büroräumlichkeiten ++

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Freitag, gegen 21:05 Uhr, wurde in der Zoostraße ein Pkw Opel kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine Drogenbeeinflussung bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Test auf Cannabis verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Freitag, um 20:30 Uhr, kam es in der Geibelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Emden beschädigte beim Einparken mit seinem Pkw Daimler den parkend abgestellten Pkw BMW des 28-jährigen Geschädigten. Der Unfallverursacher wirkte auf die eingesetzten Beamten alkoholisiert, wollte jedoch keinen Atemalkoholtest machen. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Emden - Am Freitag, um 23:02 Uhr, kam es in der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Fahrer eines Pedelecs und einer 65-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin kam aus ihrem Wohnhaus und betrat den geteilten Geh- und Radweg. Dabei wurde sie von dem Pedelec Fahrer erfasst. Die Fußgängerin stürzte, verletzte sich dabei am Kopf und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Schmiedestraße auf einem Parkplatz ein schwarzer VW Polo durch einen anderen Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruch in Büroräumlichkeiten

Emden - Zwischen dem 26.09.2024, 18:00 Uhr, und dem 27.09.2024, 09:00 Uhr, kam es im Bereich der Wolthuser Straße zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgehebelt. Im Gebäude selbst sind mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Nach Angaben der Geschädigten konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

