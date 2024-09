POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer (2) + Sachbeschädigung an Pkw ++

Westrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am 25.09.2024 kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der 1.Südwieke. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem schwarzen Pkw (SUV) die 1.Südwieke in Fahrtrichtung Rhauderfehn. In gleicher Richtung war ein 50-jähriger Rhauderfehner mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Als der Pkw an dem Fahrradfahrer vorbei fuhr touchierte er diesen, sodass der Mann stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad des 50-jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch Zeugen konnte den Beamten vor Ort mitgeteilt werden, dass der Fahrer des Pkw bereits vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise gehabt habe. Er sei in Schlangenlinien gefahren und habe schon vor dem Zusammenstoß den Geh- und Radweg befahren. Daher sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Pkw oder dem Fahrer tätigen können. Diese werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am 25.09.2024 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mörkenstraße. Ein 17-jähriger Leeraner befuhr mit seinem Fahrrad die Mörkenstraße und beabsichtigte über die Edzardstraße in die Schillerstraße zu fahren. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw. Der Fahrer des Pkw beabsichtigte nach links in die Edzardstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges touchierte der unbekannte Fahrer den hinteren Teil des Fahrrades des Leeraner, sodass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nun werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Sachbeschädigung an Pkw

Am 25.09.2024 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf einem Parkplatz zwischen der Norderstraße und der Neue Straße. Ein bislang unbekannter Beschuldigter beschädigte den Pkw, einen schwarzen Opel, einer Rhauderfehnerin an der rechten Fahrzeugseite. Aufgrund der Lage der Kratzer kann eine Beschädigung durch einen Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

