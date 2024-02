Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, L551/ Fahrradfahrer unter Alkohol und Drogen

Coesfeld (ots)

Zwischen einem 43-jährigen Dülmener Fahrradfahrer und einem Auto kam es in der Nacht auf Mittwoch (21.02.24) zu einer Kollision. Gegen 00.50 befuhr er die Halterner Straße in Richtung Haltern am See. Zur gleichen Zeit war ein 23-jähriger Autofahrer aus Dülmen auf der Straße in gleicher Richtung unterwegs. Es kam aus bisher nicht bekannten Gründen zu einer Kollision. Der Radfahrer blieb unverletzt, jedoch räumte er Alkohol- und Cannabiskonsum ein. Der 43-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

