Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Königwall/Verletzte Person nach Körpverletzungsdelikt

Coesfeld (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Dülmenern brachte ein Rettungswagen am Dienstagnachmittag einen verletzten Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Dülmener gegen 15 Uhr auf der Straße Königswall in Streit. Hierbei setzte ein 25-jähriger Dülmener ein gefährliches Werkzeug ein und verletzte sein Gegenüber, einen ebenfalls 25-jährigen Dülmener. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Tatverdächtige Dülmener konnte in den Abendstunden an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

