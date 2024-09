Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Gestohlenes Tret-Gokart wieder da + Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Beteiligten + Fischwilderei + Verkehrsunfallflucht (2) + Taschendiebstahl ++

Filsum - Gestohlenes Tret-Gokart wieder da

Das im Zeitraum vom 10.09.2024 bis 13.09.2024 aus einem Kindergarten an der Straße Osterende in Filsum entwendete Tret-Gokart konnte durch aufmerksame Mitglieder eines Sportvereins in einem Gewässer gefunden werden. Nachdem es durch die örtliche Polizei geborgen und gereinigt wurde konnte es am heutigen Tag wieder an den Kindergarten übergeben werden.

Uplengen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 22.09.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der Neudorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 21-jährige Frau beabsichtigte rückwärts die Auffahrt herunterzufahren, um auf die Neudorfer Straße zu fahren. Hierbei übersah sie den 14-jährigen Jungen, welcher mit seinem Fahrrad den Radweg in Fahrtrichtung Bentstreek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Jungen leicht verletzte.

Emden - Fischwilderei

Am 22.09.2024 kam es gegen 12:15 Uhr für die Beamten der Polizei Emden zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz. Auf einer Brücke "Am Hinter Tief" wurden drei Personen gemeldet, welche augenscheinlich ohne Angelschein am Angeln waren. Die drei unbekannten Täter wurden durch ein Mitglied des BVO angesprochen und dazu aufgefordert ihre Fischereierlaubnis vorzuzeigen. Statt dieser Aufforderung nachzukommen packten die unbekannten Täter ihre Sachen zusammen und flüchteten in unbekannte Richtung. Im Zuge dessen weist die Polizei daraufhin, dass Angeln an öffentlichen Gewässern ohne erforderliche Erlaubnis, genauso eine Straftat wie Jagdwilderei darstellt und entsprechend geahndet wird.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 19.09.2024 kam es gegen 10:00 Uhr in der Neutorstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Einfahren in eine Parklücke mit der rechten Fahrzeugfront die Fahrertür des ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden zumindest am Pkw der Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Taschendiebstahl

Bereits am 13.09.2024 kam es gegen 14:00 Uhr in einem Discounter an der Neuschanzer Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Eine 68-jährige Bunderin hatte ihren Einkauf an der Kasse noch bezahlt und ihre Tasche, samt Geldbörse und Handy, danach in den Einkaufswagen gelegt. Kurze Zeit später habe sie allerdings festgestellt, dass sich ihre Tasche nicht mehr im Einkaufswagen befand. Eine Absuche des Discounters verlief negativ. Der Bunderin entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am 14.09.2024 kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neuschanzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten an der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Schaden zumindest am Pkw des Geschädigten. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

