Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Brandermittlung in Schulgebäude ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Berauscht im Straßenverkehr (2) ++

Leer - Brandermittlung in Schulgebäude

Leer - Am Samstagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einer Schule in die Daalerstraße alarmiert. Anwohner bemerkten eine starke Rauchentwicklung in einem Klassenzimmer auf dem Schulgelände. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese einen Schwelbrand im Bereich eines Fensters des Klassenraumes fest. Das Brandgut konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch den Einsatz entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort vorerst beschlagnahmt.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Leer - Bereits am 10.09.2024 befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin mit ihrem E-Bike die Dr.vom-Bruch-Brücke (Rathausbrücke) als sie an einem Auto des Herstellers Mercedes Benz vorbeifuhr, dessen Fahrerin verkehrsbedingt an der dortigen Ampel anhalten musste. Die Radfahrerin hielt beim Vorbeifahren einen zu geringen Sicherheitsabstand ein und stieß mit dem Außenspiegel des Autos zusammen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt ungehindert fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer/Rhauderfehn - Berauscht im Straßenverkehr

Leer - In der Nacht zum Samstag befuhr ein 23-jähriger Leeraner mit einem E-Scooter die Brunnenstraße in Leer. Polizeibeamte stellten im Rahmen der Streifenfahrt fest, dass sich an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand und entschlossen sich zur Kontrolle des Fahrers. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der erforderliche Versicherungsschutz für den E-Scooter nicht bestand. Zudem ergaben sich Anzeichen für einen Rauschmitteleinfluss des 23-Jährigen. In der Folge wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Rhauderfehn - Ebenfalls in der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Ellernbroek in Rhauderfehn einen 45-jährigen Mann, der mit einem Kleinkraftrad (Roller) ohne vorgeschriebenen Schutzhelm in starken Schlangenlinien fuhr. Der Fehntjer bemerkte die Anhaltesignale der Polizisten erst mit deutlicher Verzögerung und fiel im Laufe der Kontrolle durch eine stark schwankende Haltung auf. Im Zuge einer Atemalkoholkontrolle stellten die Polizisten eine Alkoholisierung von 1,76 Promille fest. Mit diesem Wert war der Fehntjer absolut fahruntüchtig. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

