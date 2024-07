Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Motorrad gestohlen und ins Gebüsch geworfen

Sachsenhagen, Obere Straße (ots)

(Ro)Am Freitagmorgen stellt ein junger Mann (15 Jahre) aus Sachsenhagen fest, dass sein Motorrad in der Nacht gestohlen worden ist. Er hatte es am Vorabend vor dem Haus in der Oberen Straße abgestellt und als er morgens wegfahren will, ist es nicht mehr da. Als er noch ratlos auf dem leeren Parkplatz steht, ruft ihn ein Kumpel an. Dieser teilt ihm mit, dass am Schlossgang ein Motorrad im Gebüsch liegt und das es wie seins aussieht. Der junge Mann geht zum Fundort und stellt fest, dass es tatsächlich sein Motorrad ist, was da im Gebüsch liegt. Er vermutete, dass jemand das Lenkradschloss geknackt hat, die Maschine nicht anbekommen hat und das Motorrad vor Wut ins Gebüsch geworfen hat. Das Motorrad hat dabei Kratzer abbekommen.

