POL-NI: Schuppen und Garage aufgebrochen

Bückeburg (ots) - (ma) Am Bückeburger Bahnhof ist am Donnerstag in der Zeit von 07.25 bis 13.30 Uhr ein abgestellter E-Scooter gestohlen worden. Der Geschädigte erklärte bei der Anzeigenerstattung, dass der Scooter mit einem Kettenschloss an einem dortigen Fahrradbügel im Bereich des linken Fahrradständers angeschlossen war. Der E-Scooter der Marke Segway-Ninebot, Typ F65D, Farbe schwarz, hat einen Zeitwert von 700 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg ...

