POL-STH: Baucontainer aufgebrochen

Obernkirchen (ots) - (ma) Am Obernkirchener Sportplatz "Am Ochsenbruch" sind unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch auf die Idee gekommen, in einen Schuppen bzw. in eine Garage des dortigen SV Obernkirchen einzubrechen. Die Unbekannten brachen ein Vorhängeschloss und eine Sicherungskette auf, um sich dann an dem dortigen Werkzeug zu bedienen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Verein geht von einem ...

mehr