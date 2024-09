POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Brand eines Melkstalles + Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Beteiligten + Verkehrsunfall i.V.m. Trunkenheitsfahrt++

Emden - Brand eines Melkstalles

Am 20.09.2024, gegen 03:10 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Emden zu einer brennenden Scheune in der Straße "Zum Bind" gerufen. Ein Teil einer Scheune hatte bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen und stand beim Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Emden konnte das Feuer so weit eingedämmt werden, dass das angrenzende Wohnhaus, sowie die Stallungen der Kühe unbeschädigt blieben. Durch das Feuer kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Morgen an. Der Brandort wurde zwecks der Brandursachenermittlungen beschlagnahmt.

Westoverledingen/Folmhusen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Beteiligten

Am 19.09.2024 kam es gegen 06:30 Uhr auf der B70 in Höhe der Baustellenzufahrt, unmittelbar nach dem Kreisverkehr Leerer Straße, Folmhuser Straße und Klingster Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte mit ihrem Pkw, einem schwarzen Mercedes-Benz, die Absperrung der Baustelle zu missachten und in diese einzufahren. Ein Sicherheitsbeamter, der an dieser Absperrung stand wollte die Frau davon abhalten und führte mit ihr ein Gespräch, um ihr zu erklären, dass sie die ausgeschilderte Umleitungsstrecke fahren muss. Nach einer Diskussion wendete die Frau ihren Pkw und fuhr dabei über den Fuß des 45-jährigen Mannes. Sie entfernte sich vom Verkehrsunfallort ohne sich um die Verletzungen des Mannes zu kümmern. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Leer- Verkehrsunfall i.V.m. einer Trunkenheitsfahrt

Am 19.09.2024 kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung der Papenburger Straße, Hauptstraße, Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 68-jähriger Moormerländer befuhr mit seinem Kraftrad der Marke BMW die Papenburger Straße in Richtung des Stadtringes, als er verkehrsbedingt an der roten Lichtzeichenanlage halten muss. Dies übersah der hinter ihm fahrende 47-jährige Mann aus Rhauderfehn in seinem Pkw, einem Opel Corsa, sodass er auf diesen auffuhr. Der Fahrer des Kraftrades kam durch den Unfall zu Fall. Verletzungen des Motoradfahrers wurden vor Ort nicht bekannt. Durch aufmerksame Zeugen wurden die Beamten vor Ort auf den Verdacht einer möglichen Alkoholisierung des Pkw-Führers hingewiesen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab eine Beeinflussung von 1,12 Promille. Der Rhauderfehner wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

