Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Platzverweis erteilt

Lahr (ots)

Am Dienstagabend lösten fünf sich in einer Wohnung in der Obststraße streitende Jugendliche einen Polizeieinsatz aus. Gegen 20 Uhr sollen die Streithähne im Alter zwischen 14 Jahren und 15 Jahren von einer Zeugin aus deren Wohnung verwiesen worden sein. Einer soll beim Verlassen der Wohnung an die Wohnungstür und in den Hausflur gespuckt haben. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte die Gruppe angetroffen werden. Alle Beteiligten wurden der Örtlichkeit verwiesen und bekamen einen Platzverweis erteilt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell