Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2024 bis 27.01.2024 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße ein. Hierzu verschafften sich die Täter mutmaßlich durch Überspringen des Gartentürchens Zugang zum betroffenen Wohnanwesen. Anschließend hebelten die Täter die Hintertür und die Kellertür des Anwesens auf. Gegenstände wurden keine entwendet. Durch die aufgehebelten Türen dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden sein.

Wer hat im oben genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell