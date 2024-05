POL-OG: Kehl - Rucksack aus Auto gestohlen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden waren im Verlauf des Dienstags und in der Nacht auf Mittwoch mit mehreren Einsätzen im Zusammenhang mit Personen in psychischen Ausnahmezuständen stark gefordert. Bereits in den frühen Morgenstunden des Dienstags kümmerten sich die Polizisten in der Stephanienstraße um eine 85 Jahre alte Frau, die sich ...

mehr