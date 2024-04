Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag (09.04.2024) auf Mittwoch (10.04.2024) die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein und entwendeten ein Benzinaggregat sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Der Mercedes Sprinter stand im Tatzeitraum in der Erich-Reimann-Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

