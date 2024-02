LPI-J: Langfinger in der Schule

Apolda (ots) - Montagnachmittag, in der Zeit von 17:10 - 18:30 Uhr, wurde einem Fahrschüler sein Moped, in der Martinskirchgasse in Apolda, gestohlen. Die weiße Simson S51 N wurde trotz ordnungsgemäßen Abschließen vom Hof entwendet. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte das Kleinkraftrad heute in dem Wäldchen am Kantplatz aufgefunden werden und nach den polizeilichen Maßnahmen dem Eigentümer wieder ausgehändigt ...

