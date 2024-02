Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 36jähriger mit seinem Opel die Röhrstraße in Fahrtrichtung Fuldaer Straße um an der grünen Lichtzeichenanlage nach links in die Fuldaer Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 53jähriger Transporter-Fahrer die Fuldaer Straße, aus Richtung Bechsteinstraße kommend und fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei unfallbedingter Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

