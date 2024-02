Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gesprengter Zigarettenautomat

Weimar (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden wurde in Isseroda ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Den Spuren nach zu urteilen wurde dafür ein Feuerwerkskörper genutzt. Anschließend wurde die Geldkassette entnommen, die später in Tatortnähe aufgefunden wurde. Die Höhe des gestohlenen Bargeldes und die Anzahl der entwendeten Zigarettenschachteln können im Moment nicht beziffert werden. Obwohl Anwohner die Tat akustisch wahrgenommen hatten, wurde die Polizei erst am Nachmittag informiert. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

