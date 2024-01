Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Beschädigung eines Toyota gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag zwischen 19.00 Uhr und 21.08 Uhr kam es im Bereich des Hermann-Löns-Platzes und der Eduard-Mörike-Straße in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten weißen Toyota Yaris, bei dem der linke Außenspiegel durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

