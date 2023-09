Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann mit Pistole im Zug unterwegs - Bundespolizei sucht Zeugen!

Kassel

Für große Aufregung sorgte gestern Abend (12.9. / 17:58 Uhr) ein bislang unbekannter Mann, der in der Cantusbahn 2427 auf der Fahrt von Göttingen in Richtung Kasseler Hauptbahnhof unterwegs war. Laut Zeugenaussagen war eine vermeintliche Schusswaffe im Hosenbund des Mannes zu sehen. Zeugen wählten daraufhin umgehend den Notruf. Bevor der Zug im Kasseler Hauptbahnhof ankam, verließ der Unbekannte laut Zeugenaussagen den Zug am Haltepunkt Niedervellmar.

Personenbeschreibung

Der Mann soll zwischen 25-35 Jahre alt und circa 1,75m groß gewesen sein, dunkelbraunes Haar sowie einen 3-Tage-Bart haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans sowie braune Schuhe. Der gesuchte Mann hatte eine schwarze Brille sowie weiße In-Ear Kopfhörer auf. Zudem trug er eine vermutlich schwarze Smartwatch am linken Handgelenk. Weiterhin führte er eine braune Umhängetasche mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell