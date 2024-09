POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 14.09.2024, 20:00 Uhr, bis zum 16.09.2024, 07:30 Uhr, kam es in der Auricher Straße in Emden zu einem Diebstahl aus den Büroräumen eines Unternehmens. Ein bislang unbekannter Täter schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Fensterscheibe des Büros ein und verschaffte sich so Zutritt. Er durchsuchte diverse Räumlichkeiten, brach eine Geldkassette auf und nahm unter anderem einen Stahlschrank mit. Insgesamt entwendete der Täter Bargeld, sowie weiteres Diebesgut in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall

Gestern Nachmittag, den 16.09.2024, kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Deichstraße in Höhe der Straße "Großer Stein". Eine 30-jährige Leeranerin beabsichtigte mit ihrem Pkw aus der Straße "Großer Stein" nach links auf die Deichstraße einzubiegen. Auf dem gegenüberliegenden Geh- und Radweg wartete eine 25-jährige Leeranerin mit ihrem Fahrrad, welche über die Deichstraße in die Straße "Großer Stein" fahren wollte. Die beiden Beteiligten Frauen fuhren an und erkannten die Absicht des jeweils anderen zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Emden - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Bereits am 27.08.2024 kam es in der Zeit von 06:30 - 13:30 Uhr in Emden auf einem Parkplatz im Früchteburger Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beteiligter war beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw, einen roten Hyundai, einer Emderin gefahren. Hierbei entstand zumindest am Pkw der Emderin ein Schaden. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich daraufhin vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nun werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Beteiligten geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Taschendiebstahl

Am Montag, den 16.09.2024, gegen 09:00 Uhr wurde einer 82-jährigen Leeranerin in einem Discounter in der Straße Hohe Loga in Leer die Geldbörse gestohlen. Während des Einkaufes hatte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt und die Geldbörse aus einem im Einkaufswagen befindlichen Beutel entwendet. Der Dame entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

