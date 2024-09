Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Unfall am Kanal++

Am 16.09.2024 kam es um kurz nach acht Uhr zu einem Unfall an der Straße "Untenende" in Ostrhauderfehn. Ein 65-jähriger Mann aus dem Saterland befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und kam kurz nach dem Fritz-Reuter-Ring aus derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Aussagen von Zeugen geriet der Mann langsam in den Uferbereich des dortigen Kanals und stürzte mit dem Fahrzeug in das Gewässer. Umgehend angeforderte Rettungskräfte der Feuerwehr und die Wasserrettung des LK Leer konnten den Mann nur noch leblos aus dem Auto bergen. Reanimationsversuche durch die eingesetzten rettungsmedizinischen Kräfte verliefen erfolglos. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug, welches aus dem Kanal geborgen werden musste. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und eine spezialisierte Unfallaufnahme durch Kräfte der Autobahnpolizei durchführen lassen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauern an.

