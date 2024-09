Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 15.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Beleidigung/Widerstand ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Betrunkener Fahrzeugführer ++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Radfahrer ++

Emden - Beleidigung/Widerstand

Am Samstagabend belästigte und beleidigte ein 68-jähriger Emder auf dem Neuen Markt mehrere Passanten. Auch in Gegenwart der eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich uneinsichtig, so dass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Diesem Platzverweis kam der Emder nicht nach, sondern beleidigte weitere Passanten. Als er mit dem Streifenwagen der Polizeiwache zugeführt werden sollte, schlug er um sich und traf eine Polizeibeamtin im Gesicht, die dadurch keine Verletzungen erlitt. Der Beschuldigte konnte letztendlich mit Unterstützung weiterer Beamter zur Dienststelle verbracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag kam es gegen 13:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Osseweg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen vier Kunden (im Alter zwischen 17 und 21 Jahren) und einem 22-jährigen Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes. Im Verlauf des Streitgesprächs schlugen die vier Kunden gemeinschaftlich auf den Mitarbeiter ein, welcher hierdurch leichte Verletzungen erlitt.

Emden - Betrunkener Fahrzeugführer

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 39-jähriger Emder kontrolliert, als dieser mit seinem Pkw die Auricher Straße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Emder mit 1,83 Promille erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Fahrradfahrer

Am Samstag befuhr ein 53-jähriger Rhauderfehner mit seinem Fahrrad die Kastanienallee in Richtung Brombeerweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen.

