Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++In eine Böschung gefahren++Parkenden Pkw gestreift++Mit Fahrrad Pkw beschädigt++

Rhauderfehn - In eine Böschung gefahren

Am 11.09.2024 kam es gegen 04:47 Uhr zu einem Unfall an der Hauptstraße in Collinghorst. Ein 29-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr zuvor den Patersweg in Richtung Collinghorst und hatte die Absicht, nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Da er bezüglich der Örtlichkeit nicht ganz kundig war und zudem die Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, fuhr er statt links dann geradeaus und landete in einer dortigen Böschung. Bei dem Unfall wurde der 29-jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Beifahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Leer - Parkenden Pkw gestreift

Am 11.09.2024 kam es in der Zeit von 07:15 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Unfall, als ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Großstraße einen geparkten schwarzen Pkw Mercedes streifte und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursachende von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden im geschätzten vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Mit Fahrrad Pkw beschädigt

Am 10.09.2024 kam es gegen 11:09 Uhr zu einem Vorfall auf der Straße "Zwischen Beiden Bleichen", als eine derzeit noch zu ermittelnde Fahrradfahrerin den dortigen Gehweg Richtung stadtauswärts befahren wollte. Beim Anfahren fiel die Radfahrerin nach links und beschädigte dabei einen dort geparkten weißen Pkw Mercedes AMG an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Die Radfahrerin entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell