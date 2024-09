Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht mit dem Fahrrad++

Leer - Unfallflucht mit dem Fahrrad

Am 09.09.2024 kam es gegen 19:55 in der Unterführung zwischen Reimerstraße und Sägemühlenstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrenden. Ein derzeit noch unbekannter Radfahrer befuhr den Tunnel in Richtung Sägemühlenstraße und hielt sich nicht an das dortige Rechtsfahrgebot. Dabei fuhr er einer entgegenkommenden 15-jährigen Leeranerin in der dortigen Kurve seitlich in das Fahrrad. Die junge Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen der Sachlage werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Polizei Leer 0491-976900

