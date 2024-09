Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.09.2024

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht++

Hesel - Unfallflucht

Am 10.09.2024 kam es in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:40 Uhr zu einer Unfallflucht an der Blumenstraße. Ein 79-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich parkte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz vor einer dortigen Zahnarztpraxis. Als er später zu seinem schwarzen VW Beetle Cabrio mit braunem Softverdeck zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen an der Fahrertür einen recht ordentlichen Schaden davongetragen hatte. Nach bisherigem Kenntnisstand hat dort ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren den VW Beetle gerammt und hat sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hesel.

Polizeistation Hesel 04950-995570

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell