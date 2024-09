Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Die weiteren Meldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Auto beschädigt++Alleine von der Fahrbahn abgekommen++

Emden - Auto beschädigt

Online wurde angezeigt, dass es am 22.08.2024 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Beschädigung an einem PKW Volvo XC 90 gekommen war, welcher auf einem Parkplatz an der Fritz-Reuter-Straße abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Moormerland - Alleine von der Fahrbahn abgekommen

Am 08.09.2024 kam es gegen 22:18 Uhr auf der Straße "Alte Landstraße" einen Unfall, bei welchem ein 31-jähriger Mann aus Moormerland von der Fahrbahn abkam. Er war in Fahrtrichtung Neermoor aus Timmel kommend unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz hinter der 1.Norderwieke aus derzeit noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich der Pkw und kam auf einem anliegenden Feld zum Liegen. Ein Anwohner in der Nähe bemerkte den Unfall und rief Polizei und Rettungskräfte herbei. Der verunfallte Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell