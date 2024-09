Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 07.09.2024

Leer (ots)

++Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf++Einbruch in Schule++Heckenbrand++Schwerer Verkehrsunfall++Gefährliche Körperverletzung++Bedrohung u. Nötigung++

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Warsingsfehn - Am Freitagnachmittag kam es gegen 13:15 Uhr in der Isarstraße zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich anschließend entfernte. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Isarweg in Richtung Polderweg und erkannte augenscheinlich aus Unachtsamkeit nicht das 8-jährige Kind, dass ihm zu Fuß entgegenkam. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste einem Leeraner Krankenhaus zugeführt werden. Der Verursacher hingegen kümmerte sich nicht und verließ mit seinem Fahrrad die Örtlichkeit. Dieser wird wie folgt beschrieben: Ca. 13 Jahre alt, blonde Haare und ca. 130 cm groß. Der Junge war mit einem orange/schwarzes Mountainbike unterwegs und trug einen grünen Fahrradhelm. Zeugen des Unfalles oder gar der Verursacher oder die Eltern melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Einbruch in Schule

Warsingsfehn - Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Schule am Birkhahnweg eingestiegen und hat dort Bargeld in dreistelliger Höhe und 2 iPads entwendet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Heckenbrand

Weener - Am Freitagvormittag mussten die Feuerwehren aus Weener und Holthusen gegen 11 Uhr ausrücken, da es in der Straße Alte Siedlung zu einem Heckenbrand gekommen war. Ein 56-jähriger Anwohner hatte dort mit einem Gasbrenner seine Auffahrt gereinigt. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden dann auch noch die Fenster/die Jalousien des nebenstehenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und einen größeren Schaden verhindern.

Schwerer Verkehrsunfall

Marienheil - Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, in deren Folge ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Rhauderfehn schwer verletzt wurde. Dieser hatte mit seinem Fahrrad den Ostfrieslandwanderweg aus Richtung Collinghorst kommend befahren und wollte in Marienheil augenscheinlich die Bundesstraße queren. Hierbei übersah dieser jedoch eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Rhauderfehn, die mit ihrem Pkw aus Collinghorst kommend in Richtung Rhauderfehn fuhr. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, die Fahrzeuge wurde durch den Unfall schwer beschädigt.

Körperverletzung, Gefährliche Körperverletzung

Emden - In den frühen Morgenstunden des Samstages schlugen und traten gegen 02:40 Uhr mindestens drei unbekannte Täter in der Straße Alter Markt auf einen 25-jährigen Mann aus Leer aus bisher ungeklärtem Grund ein. Anschließend entfernten sich die Angreifer und konnten nicht mehr angetroffen werden. Im Verlaufe der Tat hatte eine unbeteiligte 19-jährige Frau aus Emden versucht, deeskalierend einzugreifen, indem sie sich zwischen Täter und Opfer stellte. Hierbei bekam sie einen Faustschlag ins Gesicht. Im Ergebnis wurden beide Opfer leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell