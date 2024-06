Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlagstock sichergestellt und Diebstahl aufgeklärt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Nach Zeugenhinweisen wurde am Freitagmittag am Hauptbahnhof ein 39-Jähriger kontrolliert, welcher offen einen Schlagstock führte. Neben dem Schlagstock fand man bei der Durchsuchung des Mannes ebenfalls mehrere Schlüssel, welche in der Nacht zuvor aus einem Pkw Ford in der Ifflandstraße gestohlen worden waren. Der Schlagstock und die Schlüssel wurden sichergestellt. Neben einem Verfahren wegen dem Führen eines Schlagstocks in der Öffentlichkeit wurde gegen den 39-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahl erstattet. (ml)

