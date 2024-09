Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallfluchten (3)++Räuberischer Diebstahl++

Emden - Unfallflucht

Am 05.09.2024 kam es in der Zeit von 05:00 Uhr bis 14:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße zu einem Unfall, bei welchem ein derzeit noch unbekannterer Fahrzeugführer einen geparkten Pkw VW Tiguan in der Farbe Schwarz am rechten Kotflügel, der Beifahrertür und am rechten Außenspiegel beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Unfallflucht

Am 05.09.2024 kam es um 14:24 Uhr zu einem Unfall auf der Auricher Straße, bei welchem ein Rollstuhlfahrer angefahren wurde. Der 54-jährige war mit seinem elektrischen Rollstuhl auf der Auricher Straße in Richtung stadtauswärts auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs. Da Nutzer von Rollstühlen, auch elektrisch, einem Fußgänger gleichzusetzen sind, war ihm dieses auch gestattet. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführender verließ eine Zufahrt in Höhe der Hausnummer 167 und wollte nach rechts auf die Auricher Straße einbiegen. Dabei übersah der oder die Fahrzeugführende den Mann im Rollstuhl und stieß mit ihm zusammen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und ließ den leicht verletzten Mann in seinem beschädigten Hilfsmittel zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu informieren.

Weener - Unfallflucht

Über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen wurde angezeigt, dass es bereits am 24.08.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 22:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf den vorderen Parkplätzen in der Straße "Am Hafen" gekommen sei. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw VW Golf in der Farbe Grau am linken Heck und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Leer -Räuberischer Diebstahl

Am 05.09.2024 wurde der Polizei gegen 08:14 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt am Osseweg zu einem Vorfall gekommen sei, bei welchem ein unbekannter Mann die Absicht hatte 22 Rollen Restmüllsäcke im Wert von 352 Euro zu entwenden. Er wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet, als er die Rollen in eine Einkaufstasche packte. Dann hatte er die Absicht, mit dem Diebesgut den Laden zu verlassen und passierte die Kassenzone. Als er von der Mitarbeiterin angesprochen wurde, warf der Mann das Diebesgut und aus unbekannten Gründen auch seinen mitgeführten Rucksack weg und wollte flüchten. Ein weiterer Mitarbeiter der den Mann aufhalten wollte, wurde von diesem noch geschlagen und dabei im Gesicht leicht verletzt. Die hinzugezogene Polizei konnte in dem zurückgelassenen Rucksack einige persönliche Gegenstände auffinden, aber keine Hinweise auf die Identität des Mannes. Die Polizei Leer hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

