POL-GI: 1000 Möglichkeiten - Welcher Beruf ist der richtige für mein Kind? Die Polizei lädt zum "ELTERNABEND" ins Polizeizentrum Butzbach.

Gießen (ots) - Gießen: Auf Mann eingeschlagen Den Angaben eines 33-Jährigen zufolge kam es am Dienstagabend (2.7.) in Wieseck zu einem Angriff gegen ihn. Gegen 23.40 Uhr befand sich der Mann in der Gießener Straße. In Höhe der Hausnummer 114 hielt plötzlich ein Fahrzeug mit Gießener Kennzeichen neben ihm an. ...

mehr