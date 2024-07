Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auf Mann eingeschlagen + Kradfahrer flieht vor Streife + Schüsse aus Auto - Zeugen gesucht + Böllerwurf nach Siegesfeier + Reifen abmontiert + Renault angefahren

Gießen: Auf Mann eingeschlagen

Den Angaben eines 33-Jährigen zufolge kam es am Dienstagabend (2.7.) in Wieseck zu einem Angriff gegen ihn. Gegen 23.40 Uhr befand sich der Mann in der Gießener Straße. In Höhe der Hausnummer 114 hielt plötzlich ein Fahrzeug mit Gießener Kennzeichen neben ihm an. Zwei Personen seien ausgestiegen, der Fahrer hätte unvermittelt mehrfach gegen den Kopf des 33-Jährigen geschlagen. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet. Der Hintergrund ist bislang völlig unklar. Der Fahrer, der zugeschlagen haben soll, war etwa 180 cm groß und schlank. Er wurde 25-35 Jahre alt geschätzt. Sein Begleiter war etwa gleichalt, ebenfalls schlank und ca. 185 cm groß.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen und den unbekannten Angreifern machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen/Heuchelheim: Kradfahrer flieht vor Streife

Ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen fiel einer Streife der Polizeistation Gießen Nord gestern (2.7.) gegen 22.25 Uhr in der Rodheimer Straße auf. Auf dem Roller saß neben dem Fahrer noch ein Sozius. Statt auf die Anhaltezeichen der Streife zu reagieren, flüchtete der Fahrer mit dem Roller über die Rodheimer Straße nach Heuchelheim. Dabei lenkte er mehrfach in den Gegenverkehr. Im Bereich Heuchelheim fuhr der Rollerfahrer in einen Feldweg und konnte entkommen. Die anschließende Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen blieb erfolglos. Der Fahrer trug einen dunklen Motocrosshelm, der Sozius saß ohne Helm, mit einer Brille auf dem Roller. Der Mitfahrer hatte einen hellen Streifen am linken Ärmel an seiner dunklen Oberbekleidung.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Verfolgungsfahrt mitbekommen? Wurden Verkehrsteilnehmer durch den flüchtenden Roller gefährdet? Wer kann Hinweise zum Fahrer und Sozius geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Biebertal: Schüsse aus Auto - Zeugen gesucht

Ein Zeuge informierte am Sonntagabend (30.6.) die Polizei darüber, dass er Schüsse aus einem fahrenden Auto in Rodheim-Bieber wahrgenommen hatte. Eingesetzte Streifen fanden Spuren, die auf eine Schreckschusswaffe hindeuten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Schüsse aus einem dunklen Kombi, vermutlich einem Audi, abgefeuert wurden. Dieser war gegen 22 Uhr aus Richtung Waldgirmes kommend auf dem Hainaer Weg unterwegs. Dort fanden die Beamten auch die abgefeuerten Patronenhülsen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Schüsse bemerkt? Wer kann Angaben zum dunklen Kombi und den Insassen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Böllerwurf nach Siegesfeier

Aus einer Menschenmenge feiernder Fußballanhänger kam es am Dienstagabend (2.7.) zu einem Böllerwurf in Richtung eines Polizeibeamten. Der Böller explodierte um 23.12 Uhr in unmittelbarer Nähe des 43-jährigen Polizisten, der sich zu dem Zeitpunkt im Bereich Berliner Platz / Neue Bäue befand. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Existieren Videoaufnahmen von dem Vorfall? Wer kann Hinweise zum unbekannten Böllerwerfer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Reifen abmontiert

Vier Reifen eines Audis erbeutete ein Dieb im Heinrich-Buff-Ring. Der Unbekannte montierte die Reifen von einem grauen Q2 auf einem Parkplatz ab. Das Auto parkte dort zwischen Dienstagmorgen (2.7.) und Mittwochmorgen. Der Dieb entkam unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Renault angefahren

Am Sonntag (30.6.) parkte eine Renault-Fahrerin gegen 9.40 Uhr auf dem Parkplatz der ev. Kirche in der Neugasse. Als sie gegen 11.40 Uhr zu ihrem blauen Megane zurückkam, musste sie einen Schaden am Heck des Autos feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

