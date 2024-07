Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Zeugen nach Auseinandersetzung in der Innenstadt gesucht + Einbruch in Großen-Linden + Rassistische Parolen gerufen + Container geknackt + Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht +

Gießen (ots)

--

Gießen: Schlägerei in der Innenstadt -

Gegen 21.40 Uhr meldete eine Zeugin eine Schlägerei von mehreren Personen am Lindenplatz. Eintreffende Streifen konnten nicht mehr alle Beteiligte antreffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 35-Jähriger und ein 45-Jähriger in Streit. Dieser mündete in einer Auseinandersetzung, bei der zeitweise 10-15 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Mehrere Beteiligte sollen dabei auf den am Boden liegenden 45-Jährigen eingetreten haben. Er wurde leicht verletzt. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Schlägerei mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen und Beteiligten machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Einbruch -

In ein Einfamilienhaus in Großen-Linden stieg ein Unbekannter zwischen Sonntag (30.6.), 19 Uhr und Montagmorgen, 9.45 Uhr ein. Dazu brach er mehrere Türen des Hauses in der Straße "Am Bergwerkswald" auf. Bei seiner Tat erbeutete der Einbrecher u.a. Schmuck. Er verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro und entkam unbemerkt. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Rassistische Parole gerufen - Zeugen gesucht -

Eine Gruppe von Fußgängern befand sich am Montagabend (1.7.) in der Grünberger Straße. Gegen 21.10 Uhr bemerkten sie im Kreuzungsbereich zur Licher Straße einen weißen Transporter. Dessen Beifahrer rief beim Vorbeifahren "Heil Hitler" in Richtung der Gruppe. Der Transporter, dessen Kennzeichen GI-GN lauten soll (die nachfolgenden Zahlen sind bislang nicht bekannt), fuhr die Grünberger Straße stadtauswärts davon. Der Unbekannte, der gerufen hatte, war etwa 35 Jahre alt, hatte braune Haare und einen braunen Bart. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum vollständigen Kennzeichen des Transporters oder zur Identität des Unbekannten geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Container aufgebrochen -

Diverse Werkzeuge erbeutete ein Unbekannter bei einem Containeraufbruch in der Straße an den Hessenhallen. Zwischen Freitag (28.6.) und Montagmorgen brach er dazu die Schlösser zweier Baucontainer auf, die derzeit auf einem dortigen Parkplatz abgestellt sind. Mit seiner Beute im Wert von mehreren Tausend Euro entkam der Dieb unbemerkt. Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Unfallfluchten:

Nach Verkehrsunfallfluchten in Großen-Linden, Gießen und Großen-Buseck sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeidienststellen bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter den jeweils genannten Telefonnummern zu melden.

Nach einer Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz im Tannenweg in Großen-Linden bittet die Polizei einen wichtigen Zeugen sich zu melden. Der bisher unbekannte Radfahrer hatte am Samstagabend, zwischen 19.35 Uhr und 20.00 Uhr, auf dem Parkplatz beobachtet, wie der Fahrer einer schwarzen M-Klasse beim Vorbeifahren einen geparkten weißen 5-er BMW-Kombi touchiert hatte und weiterfuhr. Die Polizei ermittelte den Unfallfahrer im schwarzen SUV, bittet aber den Radfahrer sich als wichtigen Zeugen unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

In der Gießener Otto-Behagel-Straße erwischte es den Besitzer eines silberfarbenen Ford Focus mit Kölner Zulassung. Der Wagen parkte am Samstag, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Mensa-Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug gegen den Ford und beschädigte die Beifahrerseite. Die Reparatur wird mindestens 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Parkhaus des Evangelischen Krankenhauses Gießen abgestellten Dacia zurückließ. Auch hier vermutet die Polizei, dass der Flüchtige beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken gegen den blauen "Sandero" prallte und am Heck beschädigte. Zeugen, die den Zusammenprall am Freitagmorgen, zwischen 07.45 Uhr und 08.10 Uhr, im Parkhaus der Paul-Zipp-Straße beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Im Zeitraum vom 21.06.2024 (Freitag), gegen 16.00 Uhr bis zum 22.06.2024 (Samstag), gegen 11.00 Uhr flüchtete ein Unfallfahrer nach einem Zusammenstoß auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Beuerner Weg in Großen-Buseck. Der Gesuchte war mit seinem Gefährt beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten schwarzen Golf gestoßen und hatte am Heck und auf der Beifahrerseite einen Schaden von rund 3.000 Euro zurückgelassen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell