Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Call-Center-Betrug

Unkel (ots)

Am Montagabend erhielt ein Ehepaar aus der Verbandsgemeinde Unkel den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der mitteilte, der Sohn habe einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Kind verstorben sei. Wenig später meldete sich eine weitere Person, die sich als Anwalt des Sohnes ausgab und angab, er rufe im Auftrag des Sohnes an. Die Eltern sollten eine größere Euro-Summe übergeben, damit eine Kaution für das Strafverfahren hinterlegt werden könne und der Sohn aus der Haft entlassen werde. Daraufhin begaben sich die Geschädigten zu der vereinbarten Örtlichkeit und übergaben die vereinbarte Summe. Als der Sohn sich am Dienstagmorgen bei den Eltern meldete, bemerkten diese den Betrug.

