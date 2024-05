POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oberdreis (ots) - Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich in Oberdreis ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die Wilhelmstraße. An der Einmündung Wilhelmstraße/Karlsplatz kam er beim Abbremsen zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 ...

