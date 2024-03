Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - B38 - Viernheimer Kreuz Richtung MA-Käfertal - Verkehrsunfall - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der B38 ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile größtenteils abgeschlossen, es laufen noch die letzten Arbeiten zur Fahrbahnreinigung. Die Fahrzeug-Führerin, des am Unfall alleinbeteiligten Pkws, musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihr Pkw wurde durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt. Durch die Unfallaufnahme war die B38 in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal kurzeitig gesperrt, nach wenigen Minuten bereits konnte der Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, sodass sich nur geringe Auswirkungen auf den Verkehrsfluss ergaben. Der sich vor Ort befindliche Rettungshubschrauber musste zwar auf der Fahrbahn der B38 landen, konnte allerdings nach einer Erstversorgung der Verunfallten wieder in die Luft steigen. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell