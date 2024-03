POL-MA: Mannheim - B38 - Viernheimer Kreuz Richtung MA-Käfertal - Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Unerwarteten Besuch erhielten die Bewohner eines Anwesens in der Löwitstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 04.09 Uhr. Ein nackter Mann betrat widerrechtlich ihre Wohnung durch die nicht verschlossene Wohnungstür, nutzte die Dusche und legte im Anschluss Kleidung der Bewohnerin an. Danach setzte er sich an den Esstisch im Wohnzimmer, wo er von den beiden überraschten Wohnungsinhabern angetroffen ...

